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        Espiye'de "Çocuk Kültür Şenliği" düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde "Çocuk Kültür Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:08
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        Espiye'de "Çocuk Kültür Şenliği" düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde "Çocuk Kültür Şenliği" gerçekleştirildi.

        Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar ve eğlence aktiviteleri düzenlendi.

        Milli Eğitim Şube Müdürü Ramis Baştu, şöyle konuştu:

        "ÇEDES projesi kapsamında, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlığın iyiliği için kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı, yarınlara dair umudumuz olan gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi öğretmek ortak sorumluluğumuzdur. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimiz için eğitici bir program hazırladık. Bu programla onların çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişmelerine destek oluyoruz."

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