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        Giresun'da kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

        Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:32
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        Giresun'da kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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        Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

        Aksu Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcı Büro Amirliği ekipleri, alışveriş yapanlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgi aktardı.

        Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıtarak bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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