Giresun'da kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıtarak bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Aksu Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcı Büro Amirliği ekipleri, alışveriş yapanlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgi aktardı.

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