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        Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Giresun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:56
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        Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Giresun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, otobüste rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı programda, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Vali Mehmet Fatih Sedengeçti, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Serdengeçti, terörle mücadeleden asayişe, narkotikten siber suçlara, kaçakçılıktan trafiğe kadar gece gündüz demeden hizmet eden jandarmanın aziz milletin en büyük güvencelerinden olduğunu kaydetti.

        Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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