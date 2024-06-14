Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Serdengeçti, terörle mücadeleden asayişe, narkotikten siber suçlara, kaçakçılıktan trafiğe kadar gece gündüz demeden hizmet eden jandarmanın aziz milletin en büyük güvencelerinden olduğunu kaydetti.

Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı programda, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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