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        Giresun Belediye Başkanı Köse muhtarlarla bir araya geldi

        Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:18
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        Giresun Belediye Başkanı Köse muhtarlarla bir araya geldi
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        Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

        Köse, Belediye Meclis Salonunda muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahallelerin nabzını tutan, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

        Muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Köse, "İş birliği yaparak, mahallelerimizin sorunlarını çözmek ve hizmet kalitesini artırmak için birlikte çalışacağız. Bu tür toplantılar, yerel demokrasinin güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için önemli bir platform sağlar." ifadelerini kullandı.

        Başkan Köse, sorun ve taleplerini dinlediği muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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