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        Espiye'de Karne Şenliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Karne Şenliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:31
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        Espiye'de Karne Şenliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Karne Şenliği organize edildi.

        Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, şenlik düzenleyerek çocuklara karne hediyesi vermek istediklerini söyledi.

        Çocukların eğitim dönemi sürecinde çok yorulduğunu belirten Karadere, "Çocuklarımızın palyaço, sihirbaz, maskot, canlı müzik, çekilişler, yarışmalar gibi bir çok etkinlikle güzel zaman geçirmelerini istedik." dedi.

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