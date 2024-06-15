Giresun'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Giresun'da, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Giresun'da, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Serdengeçti, Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu bayramda da karşılığını cenab-ı Hakk'tan bekleyerek bizlere bahşedilen nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya, darda olan kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya özen gösterelim." dedi.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
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