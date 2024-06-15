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        Giresun'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Giresun'da, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:37
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        Giresun'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Giresun'da, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kurban Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Serdengeçti, Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu bayramda da karşılığını cenab-ı Hakk'tan bekleyerek bizlere bahşedilen nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya, darda olan kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya özen gösterelim." dedi.

        Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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