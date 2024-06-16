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        Trabzon ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu

        Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Artvin, Gümüşhane ve Ordu'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:28 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:28
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        Trabzon ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu
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        Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Artvin, Gümüşhane ve Ordu'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

        Trabzon genelinde sabah saatlerinden itibaren kurban kesmek isteyenlerden 126'sı, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Kentteki farklı hastanelere başvuran bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş kurbanlıkları kesim sırasında kaçan vatandaşların ihbarlarına yönelik çalışma yaptı.

        Bengisu, Çağlayan, Okçular ve Ağıllı mahallelerinde kesim sırasında kaçan hayvanlar, ekiplerin sakinleştirici iğne yapmasının ardından sahiplerine teslim edildi.

        Rize'de ise bayram namazının ardından kurban keserken yaralanan 103 kişi, hastanelere başvurdu.

        Yaralananların büyük kısmı tedavileri sonrasında taburcu edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

        Giresun'da 22, Bayburt'ta 40, Artvin'de 14, Ordu'da 122 ve Gümüşhane'de 6 kişi de kesici aletler ve hayvan darbeleri sonucu yaralandı.

        Ambulans veya yakınlarının araçlarıyla hastanelere getirilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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