Giresun'da trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti

Ekipler ayrıca araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti.

Ekipler, uygulamalarda sürücü ve araç içerisinde bulunanlara trafik kuralları ile işaretlerine uymaları hususunda uyarılarda bulunuyor.

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