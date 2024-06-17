Giresun'da trafik ekipleri sürücülere çikolata ikram etti
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri denetimlerde vatandaşlara çikolata ikram etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri denetimlerde vatandaşlara çikolata ikram etti.
Trafik ekipleri kentin farklı bölgelerinde Kurban Bayramı tatili sürecinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, uygulamalarda sürücü ve araç içerisinde bulunanlara trafik kuralları ile işaretlerine uymaları hususunda uyarılarda bulunuyor.
Ekipler ayrıca araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.