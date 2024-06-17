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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:30
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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Giresun-Şebinkarahisar kara yolu Asarcık köyü Eğribel Tüneli mevkisinde, Fahri Er'in (78) kullandığı 52 AU 558 plakalı otomobil ile Ahmet Ödemiş (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü Fahri Er ile araçlarda bulunan Müşerref Er (76) ve Hava Şener Yıldız (44) yaralandı.

        Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müşerref Er, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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