Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun-Şebinkarahisar kara yolu Asarcık köyü Eğribel Tüneli mevkisinde, Fahri Er'in (78) kullandığı 52 AU 558 plakalı otomobil ile Ahmet Ödemiş (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Fahri Er ile araçlarda bulunan Müşerref Er (76) ve Hava Şener Yıldız (44) yaralandı.
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müşerref Er, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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