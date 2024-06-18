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        Giresun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:59
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        Giresun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

        İlçenin Güllüce köyünden Buları Yaylası yönüne seyir halindeki Fuat Turan'ın (64) kullandığı 41 AGA 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile beraberindeki Mergül (40) ve Şefik Bayram (67) ile Menşure (52), Buse (23) ve Berkay Turan (17), çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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