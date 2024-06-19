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        Giresun'da restoranda çıkan yangında hasar oluştu

        Giresun'da bir restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:58
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        Giresun'da restoranda çıkan yangında hasar oluştu
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        Giresun'da bir restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki bir restoranda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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