Şebinkarahisar'daki yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında ahşap evde hasar oluştu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında ahşap evde hasar oluştu.
İlçenin Yumurcaktaş köyünde Türkmen Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Şebinkarahisar ve Sivas'ın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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