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        Şebinkarahisar'daki yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında ahşap evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:00
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        Şebinkarahisar'daki yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında ahşap evde hasar oluştu.

        İlçenin Yumurcaktaş köyünde Türkmen Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, Şebinkarahisar ve Sivas'ın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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