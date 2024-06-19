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        Giresun'da bayramlaşma programı düzenledi

        Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneğince (GİRİB) bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:11
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        Giresun'da bayramlaşma programı düzenledi
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        Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneğince (GİRİB) bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste organize edilen programa, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

        Herkesin bayramını kutlayan Tokmak, yedincisini düzenlendikleri programa katılanlara teşekkür etti.

        Katılımın geniş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokmak, ilerleyen yıllarda programı daha geniş kitlelere yayarak devam ettirmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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