Giresun'da bayramlaşma programı düzenledi

Herkesin bayramını kutlayan Tokmak, yedincisini düzenlendikleri programa katılanlara teşekkür etti.

Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste organize edilen programa, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

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