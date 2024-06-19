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        Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Giresun'da bir restoranı kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:08
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        Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı
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        Giresun'da bir restoranı kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki bir restoranda gece saatlerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, restoranı kundakladığı öne sürülen zanlı E.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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