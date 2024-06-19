Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Giresun'da bir restoranı kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Giresun'da bir restoranı kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki bir restoranda gece saatlerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, restoranı kundakladığı öne sürülen zanlı E.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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