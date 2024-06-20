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        Giresun'da restoranı kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:04
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        Giresun'da restoranı kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki restoranda, dün gece saatlerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan E.K'nin daha önce restoranda bir süre çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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