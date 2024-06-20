Giresun'da restoranı kundakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giresun'da bir restoranı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sultan Selim Mahallesi Köprülü Han Sokak'taki restoranda, dün gece saatlerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan E.K'nin daha önce restoranda bir süre çalıştığı öğrenildi.
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