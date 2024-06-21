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        Giresun'da denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu

        Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:20
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        Giresun'da denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu.

        İlçenin Gümüşçay Mahallesi'nde Dizgine Köprüsü mevkisinde serinlemek için denize giren Bahtiyar Cebeci (43) akıntıya kapılarak sürüklendi.

        Olayı gören çevredekiler Cebeci'yi kıyıya çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebeci hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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