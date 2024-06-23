Şahinkaya Tepesi, Türkiye haritasını andıran kayalık alanıyla merak uyandırıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Keşap ilçesindeki Şahinkaya Tepesi, yamacındaki kayalık alanın Türkiye haritasına benzerliğiyle doğa tutkunları için merak uyandıran noktalardan biri haline geldi.

İlçenin Armutdüzü köyündeki, uzaktan bakıldığında etrafındaki çalı ve ağaçlarla Türkiye haritasını andıran kayalık alana sahip tepe, halk arasında "şahan kayası" olarak adlandırılıyor.

1. Derece Doğal Sit Alanı olarak 2006'da tescil edilen Şahinkaya Tepesi, 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Kılıç, tam karşıdan doğal Türkiye haritasının incelenebildiğini ifade ederek, "Ankara'nın olduğu noktada bir mağara görüyoruz, şekil olarak da ağaçların yerleşimi de Türkiye haritasını tamamlıyor." dedi.

- "Doğal, merak edilen bir güzellik"

Ziyaretçilerin gördükleri manzara karşısında şaşırdığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerde bir merak, bir hayret uyandırıyor. Ağaçların yerleşimi, baktığımızda Türkiye haritasının tüm detaylarını bize sunuyor. Doğal, merak edilen bir güzellik. Rotanın zaten devamında da farklı güzellikler var, yaylalara doğru gidiyoruz. Doğal Türkiye haritası da bir durak noktası olarak bizi ağırlıyor."

GİDOSK üyesi Emrullah Ceylan da doğal Türkiye haritasını ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Burası zaten benim memleketim. Yürüyüşçü arkadaşlarla yılda 3-4 kez geliyoruz. Sosyal medyadan da çok soranlar var ama çoğu kişinin buradan haberi yok." diye konuştu.