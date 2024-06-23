Kümbet Yaylası ve çevresi daha sağlıklı suya kavuşacak

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası ve yöresinde devam eden projeyle içme suyu sorununun çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sorumluluk alanlarındaki sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bunlardan biri olan, Kümbet Yaylası, Uzundere köyleri ile Aymaç mesire alanının içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak projenin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 2 milyon liraya ihalesi yapılan içme suyu onarım inşaatı çalışmaları tamamlandığında söz konusu bölgede özellikle turizm anlamında çok büyük sorun çözülmüş olacak. Kümbet ve yöresinin daha sağlıklı içme suyu kullanabilmesi için yürütülen çalışmaların yüzde 50'lik kısmı tamamlandı."