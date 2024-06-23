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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:28
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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
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        Giresun'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Güre Mahallesi Plajlar bölgesinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Ahmad Sahel Ghaznavı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların kıyıya çıkardığı Ghaznavı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ghaznavı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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