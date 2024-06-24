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        Giresun'da ormanlık alana kenevir eken 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:28
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        Giresun'da ormanlık alana kenevir eken 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde, ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen ormanlık alanda yaptıkları aramada, ekili halde 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Olaya ilgili gözaltına alınan U.D, D.K. ve Ş.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        U.D. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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