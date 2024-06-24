Giresun'da ormanlık alana kenevir eken 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

U.D. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilgili gözaltına alınan U.D, D.K. ve Ş.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen ormanlık alanda yaptıkları aramada, ekili halde 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

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