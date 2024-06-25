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        Espiye Belediye Başkanı Karadere, muhtarlarla bir araya geldi

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:30
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        Espiye Belediye Başkanı Karadere, muhtarlarla bir araya geldi
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        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

        Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Karadere, halkla iç içe bir yönetim anlayışı çerçevesinde muhtarlarla yapacakları işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

        Espiye'nin tüm sorunlarının farkında olduğunu ifade eden Karadere, şunları kaydetti:

        "Sorunlarını kendime dert edindiğim, kendim için ciddi bir aidiyet beslediğim bir ilçe. Kalbiniz, içiniz o kadar müsterih olsun ki bütün sorunları, sizlerin yaşadığı her şeyi biliyorum. Siyasetin içinde bulunduğum dönem birçok muhtarımızla birebir temas halinde de bulunmuştum. Birebir iletişimde olduğumdan dolayı geçmişte yaşanan sıkıntıları biliyorum. Bir anda her şeyi değiştiremeyiz. Ancak biz bunu iletişimle ortak dille başaracağız. Çünkü sizler de yaşadığınız mahalleye hizmet için yola çıktınız. Bizler birlikteliğimizi güçlendirerek artıracağız."​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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