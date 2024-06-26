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        Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı

        Giresun'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:59
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        Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı
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        Giresun'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile oğlu tedavi altına alındı.

        Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.Ş'nin (75) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.T. (25) ile 2 yaşındaki oğlu H.T'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın ile oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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