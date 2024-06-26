Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı
Giresun'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile oğlu tedavi altına alındı.
Giresun'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile oğlu tedavi altına alındı.
Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.Ş'nin (75) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.T. (25) ile 2 yaşındaki oğlu H.T'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın ile oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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