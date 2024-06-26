Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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