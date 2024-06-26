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        Giresun'da tırın otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:43
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        Giresun'da tırın otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Yeni Mahalle kavşağında Gürcistan uyruklu R.C. yönetimindeki PP 196-B plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 38 YY 931 plakalı otobüse arkadan çarptı.

        Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, Giresun ve Bulancak ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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