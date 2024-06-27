Giresun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Avluva köyünde S.G. ile T.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, tabanca ile ateş ederek T.B'yi karın bölgesinden yaraladı.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
T.B, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
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