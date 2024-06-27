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        Giresun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:13
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        Giresun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Avluva köyünde S.G. ile T.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, tabanca ile ateş ederek T.B'yi karın bölgesinden yaraladı.

        Olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        T.B, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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