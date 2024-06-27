Giresun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, tabanca ile ateş ederek T.B'yi karın bölgesinden yaraladı.

İlçenin Avluva köyünde S.G. ile T.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

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