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        Giresunspor'da Talha Ülvan sözleşmesini feshetti

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, futbolcu Talha Ülvan'ın sözleşmesini feshettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:05
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        Giresunspor'da Talha Ülvan sözleşmesini feshetti
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, futbolcu Talha Ülvan'ın sözleşmesini feshettiği bildirildi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun, sözleşmeyi haklı neden olmaksızın feshettiği savunuldu.

        Kulübün Ülvan'a karşı tüm yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Futbolcu Talha Ülvan, sözleşmesel tüm edimler yerine getirilmiş olmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshetmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, sportif ceza talepli dava başta olmak üzere kulübün uğradığı tüm zararlar için Talha Ülvan'a karşı her türlü yasal hakkın kullanılacağını kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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