Giresunspor'da Talha Ülvan sözleşmesini feshetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'da, futbolcu Talha Ülvan'ın sözleşmesini feshettiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun, sözleşmeyi haklı neden olmaksızın feshettiği savunuldu.

Kulübün Ülvan'a karşı tüm yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Futbolcu Talha Ülvan, sözleşmesel tüm edimler yerine getirilmiş olmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sportif ceza talepli dava başta olmak üzere kulübün uğradığı tüm zararlar için Talha Ülvan'a karşı her türlü yasal hakkın kullanılacağını kaydedildi.