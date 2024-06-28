Giresun'da çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Giresun'un Piraziz ilçesinde yaklaşık 300 çocuk uçurtma şenliğinde bir araya gelerek eğlendi.

Piraziz Belediyesi ve Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde ilçe stadında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle kendilerine hediye edilen uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte çocuklara köfte ve dondurma da ikram edildi.

Belediye Başkanı Esat Ayyıldız, gazetecilere, çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür organizasyonlarla çocukların telefon ve bilgisayardan uzak kalarak eğlenmelerini sağladıklarını belirten Ayyıldız, "Bizlerin de çocukluğumuzda yaptığı etkinleri, oyunları onlara yaşatıyoruz. Hep çocuklar ve gençler dedik, aynı minvalde ilerleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.