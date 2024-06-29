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        Giresun'da yaylada kaybolan kişi bulundu

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaylada kaybolan Alzheimer hastası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:10
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        Giresun'da yaylada kaybolan kişi bulundu
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaylada kaybolan Alzheimer hastası bulundu.

        Çakıl Yaylası'nda dün akşam saatlerinde ormanlık alana gittikten sonra geri dönmeyen 77 yaşında İbrahim Öksüz'ün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Öksüz, AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan aramalar sonucu gece saatlerinde Sütlüen obasında bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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