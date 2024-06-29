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        Espiye Müftüsü Gülbe'den şehit mezarına ziyaret

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, şehit Murat Şahin'in mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:31
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        Espiye Müftüsü Gülbe'den şehit mezarına ziyaret
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        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, şehit Murat Şahin'in mezarını ziyaret etti.

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2019'da şehit olan sözleşmeli er Şahin'in Yeniköy'deki mezarına ziyarette bulunan Gülbe, dua okudu.

        Gülbe, "Rabb'im bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin ve bütün şehit ailelerine sabrıcemil ihsan eylesin." dedi.

        Yeniköy Muhtarı Zeki Yıldırım, din görevlileri Hasan Kılıç ve Ferhat Aydoğdu da ziyarette yer aldı.

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        Galeri

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