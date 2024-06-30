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        Giresun'da köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:36
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        Giresun'da köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaymakam Taner Tengir, AA muhabirine, Espiye-Ericek köy grup yolunun Bakacak mevkisinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

        Grup yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten Tengir, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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