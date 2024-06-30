Giresun'da köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Giresun'un Espiye ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kaymakam Taner Tengir, AA muhabirine, Espiye-Ericek köy grup yolunun Bakacak mevkisinde heyelan meydana geldiğini söyledi.
Grup yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten Tengir, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
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