Giresun'da köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Grup yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten Tengir, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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