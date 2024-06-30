Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu tedavi altına alındı

Tedavi altına alınan baba ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çevredekilerin sudan çıkardığı baba ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçenin Düzköy köyü sahil kesiminde serinlemek için denize giren D.D. (14) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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