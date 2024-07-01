Giresun'da heyelan sonucu kapan köy grup yolu açıldı
Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapan köy grup yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapan köy grup yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, Ericek köyü Bakacak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyledi.
Yoldaki kaya ve toprağın temizlendiğini belirten Tengir, çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede ulaşımın yeniden sağlanmaya başladığını sözlerine ekledi.
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