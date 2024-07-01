Giresun'da heyelan sonucu kapan köy grup yolu açıldı

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, Ericek köyü Bakacak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyledi.

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