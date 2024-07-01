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        Giresun'da heyelan sonucu kapan köy grup yolu açıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapan köy grup yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:26
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        Giresun'da heyelan sonucu kapan köy grup yolu açıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapan köy grup yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, Ericek köyü Bakacak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Yoldaki kaya ve toprağın temizlendiğini belirten Tengir, çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede ulaşımın yeniden sağlanmaya başladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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