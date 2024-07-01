Espiye'de yaz Kur'an kursları törenle başladı

"Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganının ön plana çıkarıldığını belirten Gülbe, "Her bir camimizde açılan yaz Kur'an kurslarını fırsat bilmeliyiz. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına öncülük etmeliyiz." dedi.

Espiye Ulu Camisi'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurslarda, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersinin yanı sıra temel dini bilgiler, temel inanç esasları ve toplumsal hayata yönelik ahlaki bilgiler içerikli derslerin verileceğini söyledi.

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