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        Espiye'de yaz Kur'an kursları törenle başladı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, yaz Kur'an kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:22
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        Espiye'de yaz Kur'an kursları törenle başladı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, yaz Kur'an kursları başladı.

        Espiye Ulu Camisi'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kurslarda, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersinin yanı sıra temel dini bilgiler, temel inanç esasları ve toplumsal hayata yönelik ahlaki bilgiler içerikli derslerin verileceğini söyledi.

        "Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganının ön plana çıkarıldığını belirten Gülbe, "Her bir camimizde açılan yaz Kur'an kurslarını fırsat bilmeliyiz. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına öncülük etmeliyiz." dedi.

        Gülbe, kursların 16 Ağustos'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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