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        Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı

        Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:00
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        Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı
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        Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı.

        Giresun Limanı sahasında deniz şehitleri için denize çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, yapılması planlanan yüzme etkinlikleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

        Törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

        Uzuncakum mevkisinde inşa edilen balıkçı barınağının Giresun ve bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirten Serdengeçti, "Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli projeleri hayata geçiren tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

        Serdengeçti, Giresun Limanı'nın özellikle tahıl konusunda öne çıktığını ifade ederek, "2024 yılında 85 gemi ile 441 bin 289 ton kuru yük, 22 bin 916 ton bitkisel yağ ve 9 bin 418 konteyner yüklemesi yapmıştır." diye konuştu.

        Tören, meslek liselerinin birincilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Görele

        Görele Liman Başkanlığınca düzenlenen törende ise Kurtuluş Savaşı sırasında önemli hizmetlerde bulunan Rüsumat No: 4 gemisi anıldı.

        Görele ilçesinden teknelerle hareken eden katılımcılar, Eynesil açıklarına gitti. Burada denize çelenk bırakılarak hayatını kaybeden denizciler için dualar edildi.

        Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaya, burada yaptığı konuşmada, Rüsumat No: 4'ün Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptığını belirterek, "Son seferlerinde Ordu'da büyük tehlike atlatan ve aldığı darbeye rağmen yeniden görevine devam eden Rüsumat No: 4, Eynesil'de de iki kez Yunan bombardımanına maruz kaldı. İkinci bombardımanda kullanılamaz hale gelmiştir." dedi.

        Eynesil halkının Rüsumat No: 4'ü kurtarmak için çabaladığını, geminin mürettebatını evlerinde ağırladığını ifade eden Kaya, bunun da tarihe onurla yazılmış bir sayfa olarak kaydedildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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