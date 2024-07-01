Giresun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı.

Giresun Limanı sahasında deniz şehitleri için denize çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, yapılması planlanan yüzme etkinlikleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Uzuncakum mevkisinde inşa edilen balıkçı barınağının Giresun ve bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirten Serdengeçti, "Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli projeleri hayata geçiren tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Görele ilçesinden teknelerle hareken eden katılımcılar, Eynesil açıklarına gitti. Burada denize çelenk bırakılarak hayatını kaybeden denizciler için dualar edildi.

Serdengeçti, Giresun Limanı'nın özellikle tahıl konusunda öne çıktığını ifade ederek, "2024 yılında 85 gemi ile 441 bin 289 ton kuru yük, 22 bin 916 ton bitkisel yağ ve 9 bin 418 konteyner yüklemesi yapmıştır." diye konuştu.

Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaya, burada yaptığı konuşmada, Rüsumat No: 4'ün Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptığını belirterek, "Son seferlerinde Ordu'da büyük tehlike atlatan ve aldığı darbeye rağmen yeniden görevine devam eden Rüsumat No: 4, Eynesil'de de iki kez Yunan bombardımanına maruz kaldı. İkinci bombardımanda kullanılamaz hale gelmiştir." dedi.

Eynesil halkının Rüsumat No: 4'ü kurtarmak için çabaladığını, geminin mürettebatını evlerinde ağırladığını ifade eden Kaya, bunun da tarihe onurla yazılmış bir sayfa olarak kaydedildiğini söyledi.