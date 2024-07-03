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        Giresun'da bahçede bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Giresun'da vatandaşların bulduğu 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:27
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        Giresun'da bahçede bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
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        Giresun'da vatandaşların bulduğu 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı.

        Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki bir bahçede 2 baykuş yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Milli Parklar ve Doğa Koruma Giresun Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekiplerin teslim alarak sağlık kontrolünden geçirdiği baykuşların sağlıklı olduğu belirlendi.

        Koruma altına alınan kuşların, bir süre sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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