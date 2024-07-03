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        Türkiye 10 aylık fındık ihracatından 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde 1 milyar 975 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:16
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        Türkiye 10 aylık fındık ihracatından 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladı
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        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde 1 milyar 975 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 10 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Eylül 2023-30 Haziran 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 975 milyon 593 bin 45 dolar karşılığında 258 bin 861 ton fındık satıldığı kaydedildi.

        Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 261 bin 919 ton fındık ihraç ettiği aktarılan açıklamada, karşılığında 1 milyar 578 milyon 73 bin 396 dolar gelir elde edildiği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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