Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Espiye Kaymakamlığına ziyarette bulunan Serdengeçti, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Serdengeçti, 1992 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Jandarma Onbabış Özgün Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Kentte yaşanan sel afetinde zarar gören Espiye-Ericek köy grup yollarında incelemelerde bulunan Serdengeçti, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak yolun tamamlanması için çalışmaların hızla sürdürülmesi talimatını verdi.

Vali Serdengeçti, Espiye Yeniköy'deki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Espiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan tabiat parkının turizm potansiyelini değerlendirmek için çalışmalar yapacaklarını aktaran Serdengeçti, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü yatırıma destek olacaklarını aktardı.

Ziyarette Vali Serdengeçti'ye Espiye Kaymakamı Taner Tengir, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Emrullah Hızarcıoğlu, Espiye Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Espiye Emniyet Müdürü Yahya Arslan eşlik etti.