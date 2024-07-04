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        Ticaret borsalarında 10 ayda 379 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mayıs 2024 döneminde 379 bin 948 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:07
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        Ticaret borsalarında 10 ayda 379 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mayıs 2024 döneminde 379 bin 948 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, söz konusu 10 aylık dönemde borsalarda 379 bin 948 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem, 97 bin 903 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 82 bin 698 tonla Ordu, 38 bin 962 tonla Giresun izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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