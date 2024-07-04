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        Şebinkarahisar'da 40. yıl etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları, emekli öğretmenler ile personel düzenlenen 40. yıl etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:25
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        Şebinkarahisar'da 40. yıl etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu mezunları, emekli öğretmenler ile personel düzenlenen 40. yıl etkinliğinde bir araya geldi.

        Şebinkarahisar merkez Hz. Halid Camisi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Etkinlikte mevlit okundu, dualar edildi.

        Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Davut Özacar, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin geleneksel olarak devam edeceğini kaydetti.

        Programa, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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