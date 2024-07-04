Türk fındığı Cezayir'de tanıtıldı

Cezayir'de 24-29 Haziran'da düzenlenen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na katılan ihracatçılar, Türk fındığını tanıttı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamada, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) ile 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na katılım sağlandığı belirtildi.

Cezayir hükümeti tarafından "onur konuğu" olarak davet edilen Türkiye'nin, fuara çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör temsilcisiyle güçlü şekilde katıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: