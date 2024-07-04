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        Türk fındığı Cezayir'de tanıtıldı

        Cezayir'de 24-29 Haziran'da düzenlenen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na katılan ihracatçılar, Türk fındığını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:41
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        Türk fındığı Cezayir'de tanıtıldı
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        Cezayir'de 24-29 Haziran'da düzenlenen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na katılan ihracatçılar, Türk fındığını tanıttı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamada, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) ile 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'na katılım sağlandığı belirtildi.

        Cezayir hükümeti tarafından "onur konuğu" olarak davet edilen Türkiye'nin, fuara çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör temsilcisiyle güçlü şekilde katıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fuarı 400 bini aşkın kişi ziyaret etti. Açılan tanıtım standında Türk fındığı ile ülkemiz fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler ve 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık dağıtıldı. Standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verilirken ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı."

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