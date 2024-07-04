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        Giresun'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu

        Giresun'un Güce ilçesinde yaşlı adam bahçede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:44
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        Giresun'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu
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        Giresun'un Güce ilçesinde yaşlı adam bahçede ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Beyyurdu yaylasında Ahmet Cece'nin (90) bahçede hareketsiz yattığını fark eden yakınları jandarmadan yardım istedi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Cece'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cece'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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