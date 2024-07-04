Giresun'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Cece'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Beyyurdu yaylasında Ahmet Cece'nin (90) bahçede hareketsiz yattığını fark eden yakınları jandarmadan yardım istedi.

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