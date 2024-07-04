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        Giresun Üniversitesinde mezuniyet törenleri başladı

        Giresun Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:06
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        Giresun Üniversitesinde mezuniyet törenleri başladı
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        Giresun Üniversitesinde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenleri başladı.

        Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda ilk mezuniyet töreni düzenlenirken, mevcut akademik yılda yaklaşık 4 bin 700 öğrenci Giresun Üniversitesinden mezun olacak.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, 27 bin öğrenciye verdiği nitelikli eğitim öğretimle yüz akı olan Giresun Üniversitesinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Şu anda büyük özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz, bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın en mutlu günlerinden birine eşlik ediyorsunuz. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara teşekkür ediyoruz." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ise günümüz dünyasında birey ve toplumlarda en büyük güç ve zenginliğin bilgi, teknoloji ve eğitim olduğunu söyledi.

        Can, bilgi, teknoloji, eğitimin bireyleri güçlü kıldığına işaret ederek, "Bilgi ile donanmış, iyi eğitim almış bireyler hayata kolay tutunurlar. Zorlukları aşmakta zorlanmazlar. Bilgi, teknoloji ve eğitim, ekonomik kalkınmanın, sağlıklı işleyen demokratik bir düzen kurabilmenin ön koşuludur." dedi.

        Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren mezun öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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