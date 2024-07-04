Giresun'da şarampole devrilen çekicideki biri çocuk 2 kişi öldü
Giresun'da, çekicinin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Giresun'da, çekicinin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde E.Ç. (18) idaresindeki 28 DR 728 plakalı çekici, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 13 yaşındaki U.D. olay yerinde hayatını kaybetti.
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