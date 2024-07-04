Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da şarampole devrilen çekicideki biri çocuk 2 kişi öldü

        Giresun'da, çekicinin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:32 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da şarampole devrilen çekicideki biri çocuk 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, çekicinin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde E.Ç. (18) idaresindeki 28 DR 728 plakalı çekici, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 13 yaşındaki U.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı
        Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!

        Benzer Haberler

        Giresun Üniversitesinde mezuniyet törenleri başladı
        Giresun Üniversitesinde mezuniyet törenleri başladı
        Giresun'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu
        Giresun'da yaşlı adam bahçede ölü bulundu
        Türk fındığı Cezayir'de tanıtıldı
        Türk fındığı Cezayir'de tanıtıldı
        Pestilin Giresun fındığı ile buluştuğu lezzetler yurt içi ve dışında talep...
        Pestilin Giresun fındığı ile buluştuğu lezzetler yurt içi ve dışında talep...
        Şebinkarahisar'da 40. yıl etkinliği düzenlendi
        Şebinkarahisar'da 40. yıl etkinliği düzenlendi