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        Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi döndü

        Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi kente döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:48
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        Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi döndü
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        Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi kente döndü.

        Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 48 kişilik hacı kafilesi Giresun'a geldi.

        Hacılar, Ordu-Giresun Havalimanı'nda müftülük personeli ve yakınları tarafından karşılandı.

        Yakınları ve sevdikleriyle hasret gideren hacıların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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