Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi döndü
Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi kente döndü.
Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi kente döndü.
Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren 48 kişilik hacı kafilesi Giresun'a geldi.
Hacılar, Ordu-Giresun Havalimanı'nda müftülük personeli ve yakınları tarafından karşılandı.
Yakınları ve sevdikleriyle hasret gideren hacıların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
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