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        Giresun'da devlet desteğiyle maviyemiş üretimi ve çiftçinin kazancı arttı

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da maviyemiş üretimi için devlet desteğiyle yapılan çalışmalar sonucu çiftçilerin geliri artırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:11
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        Giresun'da devlet desteğiyle maviyemiş üretimi ve çiftçinin kazancı arttı
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da maviyemiş üretimi için devlet desteğiyle yapılan çalışmalar sonucu çiftçilerin geliri artırılıyor.

        Kentte fındığın yanı sıra üreticilerin kazançlarının artırılması için yaklaşık 12 yıldır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce maviyemiş üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bunun sonucunda il genelinde 66 dekar alanda yıllık yaklaşık 33 ton üretim miktarına ulaşıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi'nin yanı sıra Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uygulanan Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında da çiftçilere destek verildi.

        Son 3 yılda 114 çiftçiye 38 bin 400 maviyemiş fidanı dağıtılarak üretim alanı 154 dekara çıkarıldı. Arazilere dikimi yapılan fidanların meyve vermeye başlamasıyla üretimin ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor.

        Espiye ilçesinin Çepniköy köyünde yaklaşık 12 dönüm alanda maviyemiş üreten Kahraman Kaya, AA muhabirine, çalılık araziyi değerlendirerek maviyemiş üretimine başladığını söyledi.

        Maviyemiş üretiminin zevkli ama zahmetli bir iş olduğunu belirten Kaya, ürünün, bahçesinde çalışan yaklaşık 10 kişiye de gelir kapısı olduğunu aktardı.

        Kaya, alternatif ürünlerin mutlaka denenmesi gerektiğine işaret ederek, kendisininki gibi boş arazilerin üretime kazandırılmasının önemini vurguladı.

        Devletten fidan desteği aldığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

        "Bahçeme fidan takviyesinde bulundular. Tutmayan, büyümeyen fidanların yerine yenilerini ilave ettik. O da bizim için memnuniyet verici oldu. Her fidan her toprakta, iklimde tutmuyor, devlet bizi arada fidanlarla takviye etti, biz de başarılı olduk. Bir anlamda üretime teşvik etti, illa devletin para vermesi gerekmiyor. Bizim için güzel bir olay."

        Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de ilgili olduğunu belirterek, "Biz organik tarım yapıyoruz, bununla ilgili denetimler de var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki arkadaşlar sağ olsunlar, gidip gelip ilgileniyorlar, yardımcı oluyorlar." dedi.

        Maviyemiş fiyatının değişiklik gösterdiğini aktaran Kaya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerdeki alıcılara kilogramı 250-300 liradan satış yaptıklarını söyledi.

        - "Siparişler var, müşteriler sırada bekliyor"

        Tirebolu ilçesinde yetiştiricilik yapan Aziz Gündüz ise yaklaşık 10 yıl önce maviyemiş üretimi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu ifade etti.

        Fidan maliyeti olmadan bahçesini kurduğuna dikkati çeken Gündüz, "Devletten yaklaşık 300 fidan aldım, bahçeyi işledim, diktim. Yine sonrasında da hibe destekli fidanlar aldım, toplamda devletten üç kez destek aldım, bahçedeki üretimi artırdık. Şu an üretimimiz 1 tona yaklaştı." ifadesini kullandı.

        Gündüz, maviyemişte pazarlama sorunu olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şu anda benim bahçedeki ürün, gelen siparişlere yetmeyecek bile. Yüklü sipariş var, bir kısmını İstanbul, bir kısmını Giresun'da satıyoruz. Farklı bir ürün, yeni tanınmaya başlandı, sağlık açısından da iyi olduğundan rağbet görüyor. Siparişler var, müşteriler sırada bekliyor. Söz verdiğim gibi zamanı, sırası gelene götürüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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