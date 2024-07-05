Giresun dijital mecralarda tanıtılıyor

Giresun'daki tarihi, turistik yerler ile kültürel değerlerin dijital medya ve internet ortamında tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nca (GTSO) yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından (DOKA) desteklenen Dijital Mecralarda Giresun'un Tanıtımı Projesi kentin markalaşmasına katkı verecek.

Proje kapsamında ilin kurumsal kimlik tanıtım materyalleri, tanıtım filmleri, uzun ve kısa metrajlı 3 farklı dilden 40 tanıtım filmi, 3 dil seçeneği ile "www.visitgiresun.com" web sitesi, mobil uygulama, Google 360 haritaları sanal turu ile sosyal medya hesapları oluşturuldu.