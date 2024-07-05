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        Giresun dijital mecralarda tanıtılıyor

        Giresun'daki tarihi, turistik yerler ile kültürel değerlerin dijital medya ve internet ortamında tanıtımı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:07
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        Giresun dijital mecralarda tanıtılıyor
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        Giresun'daki tarihi, turistik yerler ile kültürel değerlerin dijital medya ve internet ortamında tanıtımı gerçekleştiriliyor.

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nca (GTSO) yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından (DOKA) desteklenen Dijital Mecralarda Giresun'un Tanıtımı Projesi kentin markalaşmasına katkı verecek.

        Proje kapsamında ilin kurumsal kimlik tanıtım materyalleri, tanıtım filmleri, uzun ve kısa metrajlı 3 farklı dilden 40 tanıtım filmi, 3 dil seçeneği ile "www.visitgiresun.com" web sitesi, mobil uygulama, Google 360 haritaları sanal turu ile sosyal medya hesapları oluşturuldu.

        GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, yaptığı açıklamada, Giresun'a turizm sektörü ile sağlanan gelir ve istihdamın artırılmasının amaçlandığını belirtti.

        Projeyle bölgenin taşıdığı turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve küresel turizm yarışında üst sıralara yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çakırmelikoğlu, projenin yerli ve yabancı turist sayısının artmasına da katkı verileceğini aktardı.

        Çakırmelikoğlu, projenin bölgeye yapılmak istenen yatırımları da etkilemesinin beklenildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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