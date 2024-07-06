Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde köy yolunda devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde köy yolunda devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yakınca köyünün Karyatağı mevkisinde İsmet A. (74) idaresindeki plakasız ATV kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri İsmet A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Buzdolabının motoru patladı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor

        Benzer Haberler

        Giresun dijital mecralarda tanıtılıyor
        Giresun dijital mecralarda tanıtılıyor
        Giresun'da devlet desteğiyle maviyemiş üretimi ve çiftçinin kazancı arttı
        Giresun'da devlet desteğiyle maviyemiş üretimi ve çiftçinin kazancı arttı
        Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi döndü
        Espiye'den kutsal topraklara giden hacı kafilesi döndü
        Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü
        Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü
        Giresun'da şarampole devrilen çekicideki biri çocuk 2 kişi öldü
        Giresun'da şarampole devrilen çekicideki biri çocuk 2 kişi öldü
        Giresun Üniversitesinde mezuniyet törenleri başladı
        Giresun Üniversitesinde mezuniyet törenleri başladı