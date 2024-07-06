Giresun'da hafta sonu denize girmek yasaklandı

Açıklamada, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar sürecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

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