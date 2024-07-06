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        Giresun'da hafta sonu denize girmek yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:03
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        Giresun'da hafta sonu denize girmek yasaklandı
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        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

        Açıklamada, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar sürecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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