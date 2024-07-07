Giresun'da yüksekokul öğrencilerine yönelik piknik düzenlendi
Espiye Müftülüğünce Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik piknik düzenlendi.
Espiye Müftülüğünce Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik piknik düzenlendi.
İlçeye bağlı Hacımahmutlu köyünde gerçekleştirilen programda, öğrencilerle sohbetler edildi, sportif etkinlikler gerçekleştirildi.
Espiye Müftüsü Osman Gülbe, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yönelik bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.
Espiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersan Bektaş ise bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal, kültürel ve dini bilgilerini artırmalarına katkı sağladığı ifade etti.
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