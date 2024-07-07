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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:22
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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköyü köyü sahilinden denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevrede bulunan vatandaşların kurtardığı 3 kişi, kıyıya çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk sağlık müdahaleleri yapılarak Espiye ile Tirebolu devlet hastanelerine kaldırılan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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