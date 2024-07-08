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        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:49
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        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi tarafından Espiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen kampanyaya, belediye ve müftülük görevlileri ile vatandaşlar destek verdi.

        Kampanyaya katılanlara meyve fidanı hediye edildi.

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, kan vermenin insani bir görev olduğunu söyledi.

        Karadere, destek verenlere teşekkür ederek,"Yaz sezonuna girdiğimiz dönemde tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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