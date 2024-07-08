Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, kan vermenin insani bir görev olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi tarafından Espiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen kampanyaya, belediye ve müftülük görevlileri ile vatandaşlar destek verdi.

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